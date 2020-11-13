Son Dakika

İsbir’den İlçe Hastanesi’ne tam destek

Ortaköy Belediye Başkanlığı, Ortaköy Devlet Hastanesi’ne bağımsız koronavirüs polikliniği tedarik etti.

Ortaköy 13.11.2020, 19:41
98
İsbir’den İlçe Hastanesi’ne tam destek

Ortaköy Devlet Hastanesi’ne Covid-19 şüphesi ile müracaatta bulunan hastaların hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla bağımsız Covid-19 polikliniği tedarik ettiklerini belirten Belediye Başkanı Taner İsbir, bu sayede hastaların yaşadıkları sorunların en aza ineceğini dile getirdi.

3 oda, tuvalet ve lavaboların bulunduğu prefabrik yapı ile Covid-19 hastalarını muayene ve kontrolü için bağımsız bir poliklinik oluşturulduğunu anlatan Başkan Taner İsbir, “İlçemizde çok büyük vaka artışımız yok. Aksine şuan ilçemizdeki vaka artış oranı diğer ilçelerimize göre çok daha düşük. İlgili kuruluşlarımızın uyarılarını dikkate alarak tedbirli olmaya, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edelim” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 13 Kasım 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:17
Öğle 12:29
İkindi 15:07
Akşam 17:32
Yatsı 18:54

Gelişmelerden Haberdar Olun

@