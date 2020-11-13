İsbir’den İlçe Hastanesi’ne tam destek

Ortaköy Devlet Hastanesi’ne Covid-19 şüphesi ile müracaatta bulunan hastaların hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla bağımsız Covid-19 polikliniği tedarik ettiklerini belirten Belediye Başkanı Taner İsbir, bu sayede hastaların yaşadıkları sorunların en aza ineceğini dile getirdi.

3 oda, tuvalet ve lavaboların bulunduğu prefabrik yapı ile Covid-19 hastalarını muayene ve kontrolü için bağımsız bir poliklinik oluşturulduğunu anlatan Başkan Taner İsbir, “İlçemizde çok büyük vaka artışımız yok. Aksine şuan ilçemizdeki vaka artış oranı diğer ilçelerimize göre çok daha düşük. İlgili kuruluşlarımızın uyarılarını dikkate alarak tedbirli olmaya, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edelim” diye konuştu.

(Haber Merkezi)