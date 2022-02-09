İsbir’den Enerji Bakanlığı ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek ile görüşen İsbir, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını ziyaret ederek ilçemizin taleplerini ilettik. Göstermiş olduğu ilgiden ve ilçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı Bakan Yardımcımız Yüksel Coşkunyürek'e ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

