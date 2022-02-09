İsbir’den Enerji Bakanlığı ziyareti
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı ziyaret ederek ilçesinin taleplerini iletti.
Ortaköy 09.02.2022, 19:08
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek ile görüşen İsbir, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını ziyaret ederek ilçemizin taleplerini ilettik. Göstermiş olduğu ilgiden ve ilçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı Bakan Yardımcımız Yüksel Coşkunyürek'e ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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