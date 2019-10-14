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İsbir’den Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, son kararname ile Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanarak görevini devralan İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İsbir’den Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, son kararname ile Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanarak görevini devralan İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

14 Ekim 2019 Pazartesi 20:00
İsbir’den Emniyet Müdürü’ne ziyaret

Gülser’e Çorum’daki kendisine yeni görevinde başarılar dileyen İsbir, Çorum’un Türkiye’nin önde gelen illerinden birisi olduğunu belirterek, “Şehrimizde yerel yönetimler ve kamu kurumları arasında güzel bir diyalog ve çalışma ortamı var. Biz Ortaköy Belediyesi olarak eğitim, sağlık, güvenlik gibi birçok konuda kurumlarımıza iletişim halindeyiz. Halkımızın huzur ve güvenliğine yönelik projelerde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak çalışma yürütmeye hazırız. Sizlere yeni görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

Başkan İsbir’e ziyareti için teşekkür eden Çorum İl Emniyet Mehmet Gülser, Çorum’un huzur ve güvenliği için her türlü çaba ve gayreti göstereceğini söyledi. (Haber Merkezi)

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