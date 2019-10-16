İsbir’den Danişment Köyü’ne 2 adet durak

Danişment Köyü Muhtarı Sadık Bayrak köylerinde yer alan cami ve okul için iki adet otobüs durağına ihtiyaçları olduğunu belirterek Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’den destek talebinde bulundu. İsbir de bu isteğe duyarsız kalmayarak Danişment köyü Cami ve okulu için ilçesinde bulunan 2 adet otobüs durağını Danişment köyüne gönderdi.

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir yapmış olduğu açıklamada; “Osmancık ilçemize bağlı Danişment köyümüzün bizlerden otobüs durağı talebi oldu bizlerde Cami önüne ve Öğrencilerinin kullanımı için 2 adet otobüs durağı göndererek kendilerine destek olduk, elimizden geldiğince imkânlarımız dâhilinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalışıyoruz, Danişment köyümüze hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu. (Haber Merkezi)