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İsbir’den Aşgın’a ziyaret

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir Çorum Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İsbir’den Aşgın’a ziyaret

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir Çorum Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

23 Mayıs 2019 Perşembe 20:24
İsbir’den Aşgın’a ziyaret

Ortaköy’de tekrar Belediye Başkanlığına seçilen Başkan İsbir, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ziyarette yaptığı açıklamada; Ortaköy’ün ilin şirin ilçelerinden bir tanesi olduğunu, son yıllarda Taner İsbir ile güzel bir çıkış yakalandığını ve birçok yeniliğe imza atıldığını dile getirdi.

Önümüzdeki süreç içerisinde de yeniliklerin hız kesmeden devam edeceğine inandığını belirten Aşgın, “Ortaköy ilçemiz gelişip güzelleşirken bizlerde elimizden gelen gayreti gösterip, kendilerine imkanlarımız dahilinde gerekli hizmet desteğini sağlayacağız” dedi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir de yaptığı açıklamada yoğun programlar nedeniyle Başkan Halil İbrahim Aşgın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunamamıştık, söylemiş olduğu sözler bizleri fazlasıyla onurlandırdı ve bizlere mutluluk verdi. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’ın ilimize birçok şey katacağından hiç şüphemiz yok, kendisi çalışkan, samimi, dürüst ve çok donanımlı bir yöneticidir. Belediye Başkanlığının başta ülkemiz olmak üzere ilimize ve tüm Çorumlu hemşerilerime hayırlı olmasını diliyor, kendisine yapacağı çalışmalarda başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.(Haber Merkezi)

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