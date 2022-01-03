İsbir’den Aşgın’a teşekkür

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da ilçede pek çok hizmetin gerçekleştiğini ve ilçe halkına daha kaliteli bir yaşam sunduklarını söyleyen Taner İsbir, imkanlarının eksik kaldığı dönemlerde Çorum Belediye Başkanı Aşgın’ın hizmet yolunda kendilerini yalnız bırakmadığını vurguladı. Başkan Aşgın’ın her zaman desteğini hissettiklerini söyleyen İsbir, “İlçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı ilçe halkım adına Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da nazik ziyareti ve iyi dilekleri için Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

