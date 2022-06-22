İsbir, YEDAŞ Genel Müdürü ile görüştü
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’yı ziyaret ederek, ilçesinde gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Ortaköy 22.06.2022, 19:44
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YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’yı makamında ziyaret ederek, ilçede gerçekleştirilen ve devam eden projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten İsbir, “İlçemizin taleplerini kendilerine ilettik. Seyirtepe dinlenme alanına elektrik hattı çekilmesi için talebimizi yineledik ve kendisinden de bu konuda destek bulduk. İnşallah kısa süre içerisinde bu projemizi de gerçekleştirmiş olacağız. Gösterdiği ilgiden dolayı YEDAŞ Genel Müdürümüz Hasan Yasir Bora’ya ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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