İsbir, sokak hayvanları için barınak yaptırıyor

Ortaköy Belediye Başkanlığı ilçenin Atatürk Ormanı mevkiine sokak hayvanları için barınak yapımına başladı.

İlçe Belediye Başkanı Taner İsbir konuyla ilgili bir açıklama yaparak; “Geçtiğimiz günlerde ilçemizden bir vatandaş Belediye Başkanlığımız sosyal medya hesabına müracaatta bulunarak İlçenin çatırık mevkiinde yavru köpeklerin bulunduğunu, aç ve susuz olduklarını ve barınacak kulübelerinin olmadığını bildirdi. Anında personel görevlendirerek yavru köpeklere süt ve mama desteği sağlayıp geçici olarak bir kulübe oluşturduk. Şimdi ise yavru köpeklerimiz için daha konforlu yuvalar oluşturuyoruz, Hayvanlar bizlere Allah’ın emaneti, Nasıl İnsanların yaşama hakkı var ise tabiî ki onlarında var, sokak hayvanlarımıza sahip çıkarak, elimizden gelen yardımı ve desteği sağlayacağız” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

