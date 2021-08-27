İsbir, Ortaköy’ün kültürel değerlerini canlı tutuyor

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçeye ait kültürel değerleri canlı tutmak için göreve başladığı günden beri büyük bir gayret gösteriyor.

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, Ortaköy’ün ecdadının kültürünü geleceğe taşıma adına büyük bir çaba içerisinde olduklarını dile getirdi.

Başkan İsbir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Orta Asya’dan gelip Ortaköy’ü kuran Ortaköylü ecdadımızın milli giysileri’ diye başlık atıp; Sultan Alparslan’ın 1071 de Anadolu’ya girişinden sonra 1072 de Danışment Gazi ile Ortaköy’e gelinerek yerleşildi. Biz çocukluğumuzda başımızda bu tacımızla büyüdük, düğünlerde damatlar bu tacı takar üstüne de kefiye bağlardı. Kültürümüzü kaybetmemek için ilçemizde kurslar düzenliyoruz, Aynı zamanda her gittiğim kuruma ilçemizde yaşayan büyüklerimizin ördüğü çanta ve çoraplardan hediye ediyorum. Bu kültürümüzü nesilden nesile taşıyarak devam ettireceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

