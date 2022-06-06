İsbir, Ortaköy ÇPL öğrencilerini ağırladı
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ortaköy Çok Programlı Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı.
Ortaköy 06.06.2022, 22:33
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Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, “Gençlik Haftası” etkinlikleri kapsamında “Gençlerlerle Söyleşi” programları uyarınca Ortaköy Çok Programlı Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilere, ilçede yaptıkları çalışmalarla ve projelerle ilgili bilgiler veren Taner İsbir, önümüzdeki süreç içerisinde ilçede gerçekleştirilecek olan projeler hakkında öğrenciler ile fikir alışverişinde bulundu.
Başkan İsbir’e ilçedeki hizmetlerden memnuniyetlerini ifade eden öğrenciler de çeşitli istek ve taleplerini iletme imkanı buldu.
(Ömür SOYTEMİZ)
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