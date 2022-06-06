İsbir, Ortaköy ÇPL öğrencilerini ağırladı

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, “Gençlik Haftası” etkinlikleri kapsamında “Gençlerlerle Söyleşi” programları uyarınca Ortaköy Çok Programlı Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilere, ilçede yaptıkları çalışmalarla ve projelerle ilgili bilgiler veren Taner İsbir, önümüzdeki süreç içerisinde ilçede gerçekleştirilecek olan projeler hakkında öğrenciler ile fikir alışverişinde bulundu.

Başkan İsbir’e ilçedeki hizmetlerden memnuniyetlerini ifade eden öğrenciler de çeşitli istek ve taleplerini iletme imkanı buldu.



(Ömür SOYTEMİZ)

