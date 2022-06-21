İsbir, okul müdürlerini Ortaköy’de misafir etti

Okul müdürlerine bizzat rehberlik eden Başkan İsbir, ilçede gerçekleştirilen hizmet ve projeler hakkındaki bilgi vererek, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini de anlattı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İsbir; “Siz değerli öğretmenlerimiz geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yol içindeki cevheri ortaya çıkaran birer sanatçı, bizlerin de baş tacısınız, Sizleri ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

(Bülent USLU)

