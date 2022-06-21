İsbir, okul müdürlerini Ortaköy’de misafir etti
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Çorum merkez ve ilçelerinde görev yapan okul müdürlerini ağırladı.
Ortaköy 21.06.2022, 19:20
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Okul müdürlerine bizzat rehberlik eden Başkan İsbir, ilçede gerçekleştirilen hizmet ve projeler hakkındaki bilgi vererek, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini de anlattı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İsbir; “Siz değerli öğretmenlerimiz geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yol içindeki cevheri ortaya çıkaran birer sanatçı, bizlerin de baş tacısınız, Sizleri ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
(Bülent USLU)
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