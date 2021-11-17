İsbir, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaptı
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Akdeniz Belediyeler Birliği’nce bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Expo-Antalya Şehircilik Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu’na katıldı.
KKTC Belediyeler Birliği Başkanı İlker Edip ile de bir görüşme yapan İsbir, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kendisine göndermiş olduğu imzalı tablosunu Edip’ten teslim alarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan İsbir, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hitaben, “Sizler yüce Türk milletinin o uç noktamızda bir temsilcisi ve Türk milletinin mihenk taşısınız. Sizleri ilimiz Çorum’da ve ilçemiz Ortaköy’de misafir etmekten büyük onur duyarız, inşallah sizleri yöremizde de görmek isteriz, yolunuz uzun yükünüz ağır, yüce Allah sizlere kolaylıklar versin” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar ise göstermiş olduğu samimiyet ve yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Başkan İsbir’e teşekkür ederek kendisine başarılar diledi. (Haber Merkezi)
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