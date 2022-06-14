İsbir, kadınları ağırladı

AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı Ortaköy’de buluştu. Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Çorum AK Parti İl Kadın Kolları teşkilatını ilçesinde misafir ederek yapılan hizmet ve projeler hakkında bilgi verdi. Başkan İsbir ayrıca kadınlara ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini de anlattı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İsbir; “Göreve geldiğimizden bu güne kadar ilçemizde bir çok hizmet ve proje gerçekleştirdik. Bunun yanında hanım kardeşlerimize çeşitli alanlarda iş imkanı sunarak ekonomik olarak destek vermiş olduk. Önümüzdeki süreç içerisinde de sizlere yönelik ekonomik ve sosyal faaliyetlere devam edeceğiz. Siz hanım kardeşlerimizi ilçemizde görmekten mutluluk duyuyor, gösterdiğiniz gönül birlikteliği ve Ak Partimizin çalışmalarında göstermiş olduğunuz gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

