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İsbir, İç Anadolu Belediyeler Birliği yönetiminde

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İç Anadolu Belediyeler Birliği yönetimine girdi.

İsbir, İç Anadolu Belediyeler Birliği yönetiminde

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İç Anadolu Belediyeler Birliği yönetimine girdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:45
İsbir, İç Anadolu Belediyeler Birliği yönetiminde

İç Anadolu Belediyeler Birliğinin 59. Olağan Meclis toplantısı geçtiğimiz günlerde Ankara’da yapıldı. Yapılan meclis toplantısında Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Birliğin Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi.

Başkan İsbir yaptığı açıklamada; İç Anadolu Belediyeler Birliği’nin 59.’su yapılan olağan meclis toplantısında kendisini yönetime dahil eden başta Birlik Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Birlik Genel Sekreteri hemşerimiz Salim Çoruk olmak üzere tüm birlik üyelerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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