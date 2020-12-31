İsbir gönülleri fethetti

Ortaköy ilçesinde bir vatandaşın Belediye Başkanlığını arayarak yavru kedisinin ayağının kırıldığını bildirmesi üzerine Başkan İsbir, belediye personeline yavru kedinin tedavisinin yaptırılması talimatını verdi.

İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerlerince yapılan muayenede yavru kedinin mevcut imkanlar ile tedavi edilemeyeceği ve daha kapsamlı bir veterinerlik kurumuna götürülerek tedavi ettirilmesi gerektiği bildirildi.

Bunun üzerine Başkan İsbir, kendi makam aracıyla yavru kediyi Çorum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne bizzat götürerek tedavisinin yapılmasını sağladı.

(Haber Merkezi)