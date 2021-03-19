İsbir, esnafın sorunlarını dinledi

İsbir, pandemi sonrası sorunlarını görüşmek amacıyla ilçe esnafı ile bir araya geldi.

Covid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi ilçelerindeki esnafı da etkilediğini belirten Belediye Başkanı İsbir, “İlçemiz esnafı ile bir araya gelerek pandemi sonrası esnafımızın sorunlarını dinleyerek çözüm yolları aradık, salgın döneminde esnafımızın uygulaması gereken kuralları esnafımıza tekrar aktardık, önümüzdeki süreç içerisinde birlikte hareket ederek tüm sorunların üstesinden geleceğiz, bu vesile ile tüm ilçe esnafıma sağlık günler ve hayırlı kazançlar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

