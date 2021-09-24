İsbir'den Kaymakam Mutlu'ya ziyaret
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçeye yeni atanarak görevine başlayan Kaymakam Abdülhamit Mutlu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ortaköy 24.09.2021, 22:14
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İlçede gerçekleştirilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirten İsbir, “İlçemize atanarak göreve başlayan Kaymakamımız Abdülhamit Mutlu'ya ilçe halkımız adına hoş geldiniz diyor, yeni görevinin ilçemize ve kendisine hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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