İsbir'den “Çekerek Sulama Havzası” teşekkürü

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Çekerek Sulama Havzası Projesi kapsamında Dünya Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma ile Ortaköy ve Alaca ilçelerine 60 milyon liralık yatırım sağlanacağını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Ortaköy’ün bir turizm yöresi olmasıyla birlikte ilçe halkının geçimini tarım ve hayvancılık ile de sağladığını kaydeden İsbir, “Dünyada yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle özellikle son yıllarda sulu tarım hususunda sıkıntılar yaşadık. Ak Parti Çorum Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya'dan almış olduğumuz müjdeli bir haber ile inşallah önümüzdeki süreç içerisinde topraklarımıza can vermiş olacağız. İlçemize kazandırılan bu projeden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ak Parti Çorum Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya ve Ak Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı'ya ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

