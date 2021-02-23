İsbir, Bakan ile görüştü

Başkan İsbir, Bakan Adil Karaismailoğlu’na Çorum-Cemilbey arası yolun 28 km’lik kısmının bitmek üzere olduğunu ancak asıl sorunlu kısmın Cemilbey-Ortaköy arasındaki 30 km’lik alan olduğu ve bölgenin turizm bölgesi olması nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin ilçeye ulaşmakta zorluk çektiklerini ifade ederek, projesi tamamlanan yolun en kısa süre içerisinde ihale edilerek mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.

Başkan İsbir günün anısına Bakan Karaismailoğlu’na yörenin el örmesi çanta ve çorabını hediye ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Çorum’a ve Ortaköy ilçesine yapmış olduğu proje ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)