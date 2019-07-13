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İsbir Ankara’daki temaslarına devam ediyor

Ortaköy’de su depolarının yenilenmesi ve kapasitelerinin arttırılması için çalışmalar devam ediyor.

İsbir Ankara’daki temaslarına devam ediyor

Ortaköy’de su depolarının yenilenmesi ve kapasitelerinin arttırılması için çalışmalar devam ediyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:30
İsbir Ankara’daki temaslarına devam ediyor

Ortaköy’de konut sayının artması ile mevcut su depolarının yetersiz kalması, ihtiyacı karşılayamayacak duruma gelmesi, özellikle yaz aylarında ilçeye de yaşanan ziyaretçi nüfus yoğunluğu nedeniyle önümüzdeki yıllarda içme suyu sıkıntısı çekilmemesi için mevcut depoların yenilenmesi gerekliliği hissediliyor.

Bu kapsamda İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük’ü ziyaret eden Taner İsbir, 2019 yılı içerisinde çalışmalara başlanacağı ve Ortaköy’e yakışır su depoları yapılacağı müjdesini verdi. (Haber Merkezi)

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