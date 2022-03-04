İsbir, Akdeniz Belediyeler Birliği toplantısına katıldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilen Akdeniz Belediyeler Birliği toplantısında belediyelerin gerçekleştirmiş olduğu hizmet ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunan Belediye Başkanları, Belediye Encümeni, Belediye Meclis ve Belediye Başkanlarının görev yetkileri hakkında görüşlerini bildirdiler.

Ortaköy’de gerçekleştirilen hizmet ve projeler hakkında katılımcılara bilgi veren İsbir, katılım sağlayan belediye başkanlarına Ortaköy’de kadın İstihdamına büyük bir katkı sağlayan Şapinuva oyuncak atölyesi ile ilgili çalışmaları anlatarak kendilerine Şapinuva oyuncak atölyesinde hazırlanan oyuncaklardan hediye etti.

İsbir, gerçekleştirilen organizasyondan dolayı Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve katılımcı tüm Belediye Başkanlarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

