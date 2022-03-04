İsbir, Akdeniz Belediyeler Birliği toplantısına katıldı
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Akdeniz Belediyeler Birliği toplantısına katıldı.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilen Akdeniz Belediyeler Birliği toplantısında belediyelerin gerçekleştirmiş olduğu hizmet ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunan Belediye Başkanları, Belediye Encümeni, Belediye Meclis ve Belediye Başkanlarının görev yetkileri hakkında görüşlerini bildirdiler.
Ortaköy’de gerçekleştirilen hizmet ve projeler hakkında katılımcılara bilgi veren İsbir, katılım sağlayan belediye başkanlarına Ortaköy’de kadın İstihdamına büyük bir katkı sağlayan Şapinuva oyuncak atölyesi ile ilgili çalışmaları anlatarak kendilerine Şapinuva oyuncak atölyesinde hazırlanan oyuncaklardan hediye etti.
İsbir, gerçekleştirilen organizasyondan dolayı Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve katılımcı tüm Belediye Başkanlarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Adana Demirspor
|28
|46
|4. Başakşehir
|27
|46
|5. Fenerbahçe
|27
|46
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Keçiörengücü
|26
|35
|10. Adanaspor
|26
|34
|11. Boluspor
|25
|34
|12. Tuzlaspor
|25
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|30
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Real Sociedad
|26
|44
|7. Villarreal
|26
|42
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
|26
|33
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|26
|26
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
|19. Deportivo Alaves
|26
|21
|20. Levante
|26
|18