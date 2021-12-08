İlçe başkanının adı sokağa verildi

Bir süre önce Covid-19’dan vefat eden Ak Parti İlçe Başkanı Osman Kara’nın evinin bulunduğu sokağa “Osman Kara” ismi verildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Taner İsbir, “8 senelik Belediye Başkanlığım zamanında tam bir uyum içerisinde çalışmamız devam etmişti. İlçeye gelen birçok hizmette desteğini sürekli yanımda hissettiğim, kendisi vefat edip ebedi hayata göç eden kardeşim Osman Kara’ya ahde vefamızı göstermek adına evinin bulunduğu sokağa Osman Kara isminin verilmesi teklifimizi Belediye Meclisimize sundum. Tüm parti üyelerimizin oy birliği ile kabul edilmiştir” dedi. (Haber Merkezi)

