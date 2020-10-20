“HİTÜ kazıları hızlandırmalı”

“Şapinuva tarihi kentimizin kazı çalışmaları artık Prof. Dr. Aygül Süel’in başkanlığında Hitit Üniversitesi tarafından yapılıyor. Bu bizde de büyük memnuniyet yaratmıştır” diyen Başkan İsbir, adını bu toprakların tarihinden alan üniversitenin yıllarca ağır olarak giden kazı çalışmalarına bir düzen getireceğine inandığını vurguladı.

1990 yılından bugüne kadar yapılan kazılarla Şapinuva’nın yüzde 1’inin gün yüzüne çıktığını belirterek bu süratle kazıların nesiller boyu devam edeceğini kaydeden Başkan İsbir; “Hitit İmparatorluğu’na başkentlik yapan aynı zamanda en önemli dini ve askeri merkezlerinden birisi olan Şapinuva'da arkeolojik kazıların gerekli imkanlar yaratılarak daha da hızlanması gerekiyor. Bu konuda Hitit Üniversitesi’nin üzerinde adını aldığı tarihi medeniyet nedeniyle büyük bir sorumluluk bulunmaktadır. Şapinuva’da devam eden kazı çalışmaları Hitit tarihinin aydınlatılması açısından da büyük önem taşımaktadır. Artık taşın altına elimizi sokma zamanıdır. Bunu da hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

(Haber Merkezi)