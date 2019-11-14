Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
104828
ALTIN
271.336
DOLAR
5.7478
STERLİN
7.4068
EURO
6.3289

Gölet için DSİ Şube Müdürü ile görüştü

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, DSİ Şube Müdürü Murat Şerbetçi ile görüştü.

Gölet için DSİ Şube Müdürü ile görüştü

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, DSİ Şube Müdürü Murat Şerbetçi ile görüştü.

14 Kasım 2019 Perşembe 00:45
Gölet için DSİ Şube Müdürü ile görüştü

İlçede bulunan Çorak mevkiine yapılacak olan Yükderesi Göleti projesinin 2020 yılı yatırım programına alınması için DSİ Şube Müdürü Murat Şerbetçi ile görüşen İsbir, “İlçemizin Çorak mevkiine yapılacak olan Yükderesi Göleti, ilçemiz toprakları için büyük öneme sahip, gerçekleştirilecek proje ile topraklarımız hayat bulacak çiftçimiz de mutlu olacaktır. 5100 dönümlük alana hayat verecek olan Yükderesi Göleti yapımında proje aşamasını bitirdik. İnşallah 2020 yılı yatırım programına dahil edilerek ihale aşamasına geçmiş, ilçe halkımıza da bu mutlu haberi vermiş olacağız” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Ortaköy’ün içme suyu depoları yenileniyor
Ortaköy’ün içme suyu depoları yenileniyor
Minikler, Başkan Taner İsbir’e isteklerini iletti
Minikler, Başkan Taner İsbir’e isteklerini iletti
Ortaköy’e ilk otel projesi
Ortaköy’e ilk otel projesi
İsbir, İller Bankası Bölge Müdürü’nü ziyaret etti
İsbir, İller Bankası Bölge Müdürü’nü ziyaret etti
Ortaköy’den kardeş okula yardım
Ortaköy’den kardeş okula yardım
İsbir’den Danişment Köyü’ne 2 adet durak
İsbir’den Danişment Köyü’ne 2 adet durak
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim