Gölet için DSİ Şube Müdürü ile görüştü

İlçede bulunan Çorak mevkiine yapılacak olan Yükderesi Göleti projesinin 2020 yılı yatırım programına alınması için DSİ Şube Müdürü Murat Şerbetçi ile görüşen İsbir, “İlçemizin Çorak mevkiine yapılacak olan Yükderesi Göleti, ilçemiz toprakları için büyük öneme sahip, gerçekleştirilecek proje ile topraklarımız hayat bulacak çiftçimiz de mutlu olacaktır. 5100 dönümlük alana hayat verecek olan Yükderesi Göleti yapımında proje aşamasını bitirdik. İnşallah 2020 yılı yatırım programına dahil edilerek ihale aşamasına geçmiş, ilçe halkımıza da bu mutlu haberi vermiş olacağız” dedi. (Haber Merkezi)