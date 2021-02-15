Gökhan Zengin kaymakamlık yaptığı ilçede
2009 yılında Ortaköy’de Kaymakamlık görevi yapan Mehmet Gökhan Zengin, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in daveti üzerine ilçeye ziyarette bulundu.
Ortaköy 15.02.2021, 20:08
12
İsbir, ziyaret esnasında İçişleri Bakanlığı Personel Daire Başkanı Mehmet Gökhan Zengin’e ilçede gerçekleştirilen proje ve hizmetler hakkında bilgiler vererek günün anısına Kadeş Barış Antlaşması şilti takdim etti. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-2°
hafif kar yağışlı