Giresun’dan Ortaköy’e destek

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yapmış olduğu açıklamada, “İlçemizin imkânları kısıtlı, bizler de ihtiyaçlarımızı ikili ilişkiler dâhilinde çevre il ve ilçelerden almış olduğumuz desteklerle gideriyoruz. Giresun Belediye Başkanlığı ilçemize kameriye, oturma grubu ve çöp konteyneri desteğinde bulundu. İlçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı Giresun Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu’na ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

