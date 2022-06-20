Gençler Ortaköy’ü gezdi

Eğitim–öğretim yılının tamamlanması ile birlikte Ortaköy, çevre il ve ilçelerden gelen birçok öğrenciyi ağırlamaya devam ediyor. Gerçekleştirilen programlar kapsamında Hitit Üniversitesi öğrencileri ile Çorum Gençlik Merkezi gönüllü gençleri de Ortaköy’ü ziyaret ederek, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı buldular.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir tarafından ilçenin girişinde karşılanan gençler, Şapinuva ören yeri, İncesu Kanyonu ve Oruçpınar göletini birlikte gezdiler.

Ziyaretçi gençlere, Cemal Boyacı Parkı’nda Ortaköy Belediye Başkanlığınca ikramlar sunulup çeşitli hediyeler verildi.

(Haber Merkezi)

