Gençler minikleri sevindirdi

Gerçekleştirilen etkinlikte AK Parti İL Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur’un yanısıra Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir de hazır bulundu.

Etkinlikle konuşan Temur; “Çocuklar bizim herşeyimiz, geleceğimiz. Bu güzel günde, üniversiteli gençlerimizle birlikte Ortaköy’deyiz. Minik kardeşlerimizle hediye paylaştık, oyunlar oynadık ve çok güzel vakit geçirdik. Akabinde de farklı şehirlerden gelerek HİTÜ’de eğitim hayatlarını sürdüren kardeşlerimize Ortaköy’ü gezdirerek tanıttık. Bugün bizlerin burada olmasını sağlayan İl Başkanımız Yusuf Ahlatçı’ya ve bizleri ağırlayan Ortaköy Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir de AK Parti İl Gençlik Kolları ve HİTÜ’lü gençlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek tüm çocukların gününü kutladı.

Gençlerin öğrencilere hediye takdim etmeleri ile devam eden etkinlik Şapinuva ve İncesu Kanyonu gezisi ile son buldu.

(Haber Merkezi)