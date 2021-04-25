Genç kız trafik kazası kurbanı

Çorum’un Ortaköy İlçesi’ne bağlı Yaylacık (Göbsen) Köyü nüfusuna kayıtlı genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Ortaköy’e bağlı (Göbsen) Köyü nüfusuna kayıtlı Nafiye ve Hüseyin Dışbudak’ın kızları olan Nazik Dışbudak, isimli genç kız elim bir trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybetti.

Nazik Dişbudak’ın genç yaşta vefatı, başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

