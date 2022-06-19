Genç gurbetçiye hüzün dolu veda
Fransa’nın başkenti Paris’te geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayata veda eden Ortaköy ilçesi Kızılhamza köyünden Ferhat Bolat, gözyaşları arasında toprağa verildi.
CHP Çorum önceki dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi Türkmen Aksoy’un kardeşi Ferhat Bolat (44), yaklaşık 20 yıldır yaşamını sürdürdüğü Paris’te kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Gülşen Bolat’ın eşi, Narin ve Güney’in babaları, Ali Ekber, Yaşar, Duran, Muammer ve Köksal Bolat ile Türkmen Aksoy, Serpil Akpınar, Sevim Akın ve Hatice Arslan’ın kardeşi olan Ferhat Bolat, evli ve 2 çocuk babasıydı.
Ferhat Bolat için, Paris’te bir anma programı düzenlendi.
Fransa’dan Türkiye’ye getirilen Ferhat Bolat’ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ortaköy ilçesi Kızılhamza köyünde toprağa verildi.
Dede Şahin Polat’ın dua ve gülbengleri eşliğinde düzenlenen cenaze töreninde, merhumun yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, büyük bir acı ve hüzün yaşandı.
Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi Üyeleri Yıldız Bek, İlhami Türksal, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, CHP önceki dönem İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, bazı partililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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