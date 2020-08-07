Fethi Yaşar' dan Ortaköy'e destek
İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ortaköy Belediye Başkanlığına oturma bankı ve çöp kovası desteğinde bulundu.
Ortaköy 07.08.2020, 20:06
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Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir tüm çaba ve gayretlerin ilçenin gelişip güzelleşmesi için olduğunu belirterek Ortaköy’den desteklerini esirgemeyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi
Yaşar'a ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk'a teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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