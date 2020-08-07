Fethi Yaşar' dan Ortaköy'e destek

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir tüm çaba ve gayretlerin ilçenin gelişip güzelleşmesi için olduğunu belirterek Ortaköy’den desteklerini esirgemeyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi

Yaşar'a ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk'a teşekkür etti. (Haber Merkezi)