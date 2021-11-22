Esnaftan İsbir’e teşekkür

İlçe sınırları içerisindeki İncesu Kanyonu bir doğa harikası. Belediye Başkanı İsbir de her fırsatta ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtımını sürdürüyor. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlere bizzat rehberlik yaparak ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatıp, kültür ile örf ve adetleri hakkında bilgiler veren İsbir, ilçe esnafının ekonomisine de katkı sağlıyor.

İncesu Kanyonu’nun bulunduğu İncesu köyünde market işletmeciliği yapan Dudu Karatepe, Başkan Taner İsbir’e ziyarette bulunarak “İlçemize getirdiğiniz turistler için teşekkür ediyoruz, kanyonumuz sizin tanıtımının ile can buluyor, bizlere de ekonomik olarak katkı sağlıyor” dedi.

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir de konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Bizim görevimiz ilçemizi tüm Türkiye de hatta tüm dünyada tanıtımını sağlayarak bölgemize yerli ve yabancı turist çekmek ve bu vesile ile ilçemizde ekonomik hareketlilik sağlamak, İncesu kanyonu esnaflarımızdan Dudu Karatepe kardeşimizin ziyareti bizleri çok mutlu, bizim de kendileri için çaba ve gayretimiz artarak devam edecek, tüm ilçe esnafımıza hayırlı işler diliyor, tarih ve doğa sevdalısı tüm herkesi ilçemize davet ediyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

