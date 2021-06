“Devlet vatandaşının sağlığı için ne gerekiyorsa yaptı”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, teşkilat çalışmaları kapsamında Ortaköy ilçesi ve Aşdağul beldesini ziyaret etti. Ortaköy ve Aşdağul’da partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Ahlatcı, yapımı devam eden yatımları inceleyerek bilgi aldı. Teşkilat toplantılarında gündeme ilişkin açıklama da bulunan Ahlatcı, muhalefet partilerini eleştirdi.



Pandemi döneminde devletin toplumun sağlığını korumak adına ne gerekiyorsa yaptığını dile getiren Ahlatcı, “Korona virüs vakasının ilk görüldüğü andan itibaren ülkemizde 45 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız can siparane mücadele verdi. Onların hakkı ödenmez. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi aşılama süreciyle birlikte inşallah korona virüste hayatımızdan çıkıp gidecek. Birileri çıktı şehir hastanelerine ne gerek var diyordu. Çorum’da eski hastanemizin durumunu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 850 yataklı hastane yapıldı. Pandemi döneminde eski hastane olsaydı bu süreçte ne yapardık. Ülkesini düşünme, vatanını düşünme, önceden görme sezgisi bu işte. Şimdi örnek verelim evladımız hastanede yatıyor. Acil ilaca ihtiyacı var. Anne-baba ne yapar? Her şeyinden vazgeçer çocuğunu kurtarmak için çabalar. İşte bu ülkenin her ferdi evlat, devlet ise baba. Devletimiz bu süreçte evlatlarının sağlığı için ne gerekiyorsa yaptı. Ülkenin en ücra köşesine kadar sağlık hizmetini vatandaşının ayağına görürdü. Sağlık hizmetlerinde hiçbir sorun yaşanmadı. Geçmiş yılları hatırlayalım. Emanet karnelerle hastamızı tedavi ettiriyorduk. Hastane kuyruklarında vatandaşlarımız hayatını kaybediyordu. Devletimiz bu süreçte önce vatandaşımın sağlığı dedi. Pandemi döneminde 61 milyar lira yardım dağıtıldı. Çorum’da 200 milyon lira pandemi desteği sağlandı. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Ahlatcı’nın Aşdağul ve Ortaköy’e yapılan yatımlar hakkında da bilgi verdiği toplantıya Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik, AK Parti Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara ve partililer katıldı.

