DEVA Partisi Ortaköy İlçe Başkanlığı’na Necati Özçulha getirildi

Uğur Can Celep, görev yaptığı 4 aylık süre içinde İl Yönetimi’nin yaklaşımını sağlıklı görmediği için partidekti tüm görevlerinden istifa ettiğini yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

İl Başkanı Elvan Can Çabuk da, Ortaköy İlçe Başkanlığı’na Necati Özçulha’nın getirildiğini açıkladı. Çabuk, yönetime geldiklerinden beri, hızlı, kararlı ve seçici bir şekilde teşkilatlanma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Kişiler gider, kurumlar kalır. Deva Partisi kadrolarında görevi sadece ve sadece hak eden alır” dedi.

Necati Özçulha 1987 Çorum doğumlu, evli, iki çocuk babası. Anadolu Üniversitesi spor yönetimi bölümü mezunu. Yaklaşık 20 yıldır ısıtma ve soğutma sistemleri alanında hizmet veriyor, akıl-zekâ oyunları eğitmenliği yapıyor. (Haber Merkezi)

