Çorum basınından Ortaköy’e çıkarma

Çorum Belediyesi’nin otobüs desteği sağladığı geziye Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri ve cemiyet üyesi gazeteciler ve aileleri katıldı.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uyularak düzenlenen gezi için Pazar günü sabah saatlerinde Saat Kulesi önünden Çorum Belediyesi’nin otobüsü ile hareket eden Gazeteciler Cemiyeti ailesi bir saatlik bir yolculuğun ardından Ortaköy’e ulaştı. Ortaköy girişinde “Hitit Şehri Şapinuva – Ortaköy Belediyesi” yazısının bulunduğu tepede Belediye Başkanı Taner İsbir ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Kara tarafından karşılandı. Burada otobüsten inerek hatıra fotoğrafı çekinen grup daha sonra Ortaköy Belediyesi önüne geldi.

Burada Türk Dünyası Tören Alanı ve Saat Kulesi’ni inceleyerek hatıra fotoğrafı çekinen gazeteciler içerisinde Şehitler Çeşmesi, çocuk oyun alanı, kameriyeler ve ilçenin yöresel kültürünü yansıtan tandırda ekmek yapan kadınlar hatıra fotoğraf alanı bulunan Cemal Boyacı Parkı’nda bir süre dinlenen gazeteciler daha sonra ise ilçe merkezine 2.5 kilometre mesafede bulunan Şapinuva örenyerine geçti.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in bizzat eşlik ederek Şapinuva ile ilgili bilgiler verdiği gazetecilere daha sonra ise Ötegeçe mevkii mesire alanında ilçenin yöresel lezzetlerinden düğün çorbası, börek, turşu, yoğurt, pekmez ve etli pilav ikramında bulunuldu.

Başkan İsbir burada yemeğin ardından basın mensuplarının çeşitli sorularını da yanıtladı. Kafile daha sonra ise İncesu Kanyonu Kültür Parkı’na geçti. Burada iki kilometrelik İncesu yürüyüş yolunu kat eden kafile, Kybele kabartmasını yakından görme imkânı da buldu. Kanyonda mola vererek yorgunluk atan kafile, doğa harikası mekanda unutulmaz bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri son olarak ise tekrar ilçe merkezine dönerek Belediye Başkanı Taner İsbir’in Cemal Boyacı Parkı’ndaki tandırda yaptırdığı yanıçları afiyetle yiyerek günün değerlendirmesini yaptı. Gün boyu konuklarına muhteşem bir misafirperverlik örneği sergileyen ve biran olsun yalnız bırakmayan Başkan İsbir gece sonunda da konuklarına yörenin bal, pekmez ve kadınlar tarafından yapılan küçük hediyelik heybelerini hediye etti. İsbir, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’e de büyük bir heybe hediye ederek, ‘Bu heybenin içi boş. Artık Cemiyet Başkanımız bunun içini dolduracak” şeklinde konuşarak yapılacak haberlerde ilçelerine biraz daha eğilimesi talebini dile getirdi.

Çorumlu gazeteciler yorucu ama bir o kadar da eğlenceli yolculuğun ardından Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e teşekkür ederek vedalaştıktan sonra akşam saatlerinde Çorum’a döndü.

(Haber Merkezi)