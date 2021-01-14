CHP’nin Aşdağul Belde Teşkilatı oluşturuldu

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde bazı parti yöneticileri ile birlikte Ortaköy ve Aşdağul’a ziyaret düzenledi.

Aşdağul beldesinde yeni oluşturulan belde teşkilatını ziyaret eden Tahtasız ve beraberindekiler, partiye yeni üye olan kişilerin rozetini taktı.

Aşdağul Belde Başkanlığına Ayhan Ercan atanırken, yönetim kurulu üyeliklerine ise; Oktay Öncül, Gıyasettin Genç, Mahmut Köse, Fatma Uzunca, Burhan Uzunca, Tamer Yaşar ve Rasim Uzunca atandı.

Yeni üyelerin belge kayıt ve rozet takma töreninde bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum genelinde yeni üye çalışması başlattıklarını, halkın umudu haline gelen CHP’nin her geçen gün güçlenerek, büyüyerek yoluna devam ettiğini, ilk seçimlerde partiyi iktidara taşımakta kararlı olduklarını dile getirerek, partiye yeni üye olarak davaya güç katan cumhuriyet sevdalılarına teşekkür etti.

Tahtasız, CHP’nin 7’den 77’ye herkesin partisi olduğunu vurgulayarak, hep birlikte, omuz omuza iktidara yürüyeceklerini söyledi.

CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler, Ortaköy İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek İlçe Başkanı Rıfat Uzunca ve partililerle bir süre sohbet etti, parti çalışmalarını değerlendirdi.

Ortaköy ve Aşdağul ziyaretinde Tahtasız’a; parti yöneticileri Duran Arslan, Günsel Yetik Erlik, Celal Uysal, Ali Bükücü ve Cafer Aşkın da eşlik etti.