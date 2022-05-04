CHP’liler İncesu’da...

Oldukça sıcak karşılanan CHP heyeti, üye olmak isteyen vatandaşların da kaydını yaptı. Sorunlar ve talepleri dinleyip parti politikaları hakkında bilgi veren Mehmet Tahtasız, partiye üye olarak taze bir kan, yeni bir güç kazandıran Cumhuriyet sevdalılarına teşekkür ederek, omuz omuza iktidar mücadelesine devam edeceklerini vurguladı.

Ziyarete; CHP Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca, CHP İl Başkan Yardımcıları Ümit Er ve Duran Arslan ile İl Kadın Kolları yöneticileri de katıldı.

(Aliye ÖNCEL)

