CHP Ortaköy’de yeni ilçe başkanı Uzunca

Ortaköy’de önceki gün CHP İlçe Başkanlığı’nda saat 11.00'de başlayan olağan kongrede divan başkanlığına ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, katipliklere Hasan Yalçın ve Hıdır Õngen seçildi.

Başkanlık için Rıfat Uzunca ve Alaattin Ergõn'un liste çıkardığı kongreye CHP İl Başkanı Hasan Eray Tufekçi, CHP eski İl Başkanı Gazi Õzkubat; eski CHP Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Genel Meclisi Uyeleri Yıldız Bek, Suat Atalay ve Engin Demir, Aşdagul eski Belediye Başkanı Dursun Uzunca, İl Başkan Adayı Mehmet Tahtasız, Av. Dinçer Solmaz ve Sadık Eral ile partililer katıldı.

Tüfekçi yaptığı konuşmada, ilçe kongreleri sürecinin 26 Ocak'ta yapılacak Merkez İlçe Kongresi ile tamamlanacağını belirterek, CHP'nin kongrelerden güçlenerek çıktığına dikkat çekti. Mart ayı sonunda da CHP Kurultayı'nın toplanacağını hatırlatan Tüfekçi, “Bu kurultay partimiz için iktidara yürüyüşü kurultayı olacaktır” diye konuştu.

BİRLİK VURGUSU

İlçeden çok sayıda partilinin söz aldığı bölümde daha sonra İl Genel Meclisi Üyesi Yıldız Bek, Dinçer Solmaz, İl Başkan Yardımcısı Av.Sadık Eral, Eski İl Başkanı Gazi Özkubat ve Eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini açıkladılar.

Konuşmaların ardından yapılan seçimler sonucunda Rıfat Uzunca 40 oy ile yeni ilçe Başkanı olurken, diğer başkan adayı Alaattin Ergön ise 17 oy aldı.

Rıfat Uzunca başkanlığındaki CHP Ortaköy İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Sırrı Göktaş Uzuner, Çelebi Ardıç, Şakir Koç, Özlem Demir, Hıdır Öngen, Hasan Yalçın, Hamdullah Tilki, İbrahim Karatepe, Döndü Genç ve Haydar Erkan.

İl delegeliğine Dursun Uzunca, Engin Demir, Yılmaz Uysal, Mustafa Şahin ve Rıfat Uzunca seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Örgütü’nde 19 Aralık’ta başlayan ilçe kongrelerinde sona yaklaşılırken, 12 ilçenin olağan kongresini tamamlanmış oldu. Buna göre 25 Ocak 2020 Cumartesi günü CHP Laçin ve 26 Ocak 2020 Pazar günü ise CHP Merkez İlçe Kongresi yapılacak.

(Volkan SINAYUÇ)