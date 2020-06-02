CHP'den istifa edip Saadet Partisi’ne geçti
Çorum’un Ortaköy ilçesinde 31 Mart 2019 yılında yapılan seçimde CHP’den Belediye Meclis üyesi seçilen Vehbi Özdemircan, CHP meclis üyeliğinden istifa dilekçesini Belediye Başkanı Taner İsbir’e sundu.
Ortaköy 02.06.2020, 19:41
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Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Taner İsbir, Belediye Meclisi üyeliği görevi uhdesinde kalmak üzere Vehbi Özdemircan’nın CHP meclis üyeliğinden istifa ettiğini, bundan sonraki parti hayatına Saadet Partisi’nde kalacağını, memleketin yararına olabilecek bütün kararlarda Belediye Başkanı Taner İsbir’in yanında olacağını kendisine ifade ettiğini bildirdi. (Haber Merkezi)
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