Cemilbey-Ortaköy yolunun sözleşmesi imzalandı

4 Haziran’da ihalesi yapılan Cemilbey-Ortaköy arası karayolu yapım işinin, ihale değerlendirme sürecinin tamamlanmasına müteakip 21 Eylül’de sözleşmesi imzalandı. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 195.665.480 TL yaklaşık maliyet ile çıkılan ihaleyi 119.806.979 TL ile en düşük teklifi veren Nesce İnşaat, Enerji ve Ticaret A.Ş. isimli firma aldı.

Cemilbey-Ortaköy arası 36 km’lik yolun ihale ilanında belirtildiği üzere 980 günde tamamlanması öngörülüyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Artık tarihin akışı değişmiştir ve ilçemize gitmek azap olmaktan çıkacaktır. Bu mücadeleme destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve daha önce görev yapmış bakanlarımıza, Ak Parti Çorum milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’ya, AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı’ya ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün her kademesindeki çalışanlarına, ilçe halkım adına teşekkür ediyorum. O yoldan geçecek herkese ve ilçe halkıma hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

