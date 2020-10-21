“Cemilbey - Ortaköy yolunun ihalesi gelecek yıl yapılacak”

Göreve geldikleri günden bugüne kadar yaptıkları mücadele ile Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Çorum-Ortaköy yolunda çalışmaların başlatıldığını hatırlatan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilk etap olan Çorum-Cemilbey yolunun bu yıl bitirileceğini ve gelecek yıl ise Ortaköy-Cemilbey yoluna başlanacağını açıkladı.

Karayolları ekiplerinin Ortaköy – Cemilbey arasında bakım çalışması yaptıktan sonra Cemilbey – Çorum arasında ise yol genişletme ve yenileme çalışmaları yaptığını anlatan Taner İsbir, 2021 yılında Cemilbey-Ortaköy yolunun ihale edileceğini bildirdi. Ortaköy - Çorum arasındaki yolda tehlike arz eden birçok virajdan kurtularak ulaşımın rahatlatılmasını sağlayacak çalışmalar kapsamında yolun güzergahının da değişeceğini anlatan İsbir, bu sayede ilçenin hem turizmden hakettiği payı alacağını hem de ilçenin imkanlarının gelişmesi ile tersine göçe katkı sağlanacağını bildiri.

“Turizmin altyapısını ne kadar yaparsanız yapın, uygun standart bir yolunuz yoksa bu güzellikleri göstermekte zorlanırsınız” diyerek göreve geldiğinden beri dolanarak gelen yolun yapılmasının mücadelesini verdiğini söyleyen Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, bu konuda milletvekilleri ve İl Başkanının da desteğiyle yaptıkları girişimlerin sonucunda Çorum-Cemilbey yolunda çalışmanın başladığını ve 2021 yılında bitirileceğini, asıl sıkıntılı olan Cemilbey-Ortaköy arasındaki yolun ise gelecek yıl güzergah değişikliğini de kapsayacak şekilde ihale edileceğini vurguladı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ayrıca ilçede sulu tarıma geçilmesi için 1980 yılında yapılan ve ömrünü doldurmuş olan Pınarlı Göleti’nin temizlenerek 600 dönüm araziyi kapalı sistemle sulama yapılmasını sağlayacak proje ile Yükderesi mevkiindeki göletin ihalesinin de yapılacağını, 2 bin nüfuslu ilçeye pandemi dönemi ile birlikte geri dönüşlerin yaşandığını, halen 25 inşaatın devam ettiğini ve Belediye olarak onlara ellerinden gelen desteği verdiklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)