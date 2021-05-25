Cemilbey-Ortaköy yolu ihalesi 4 Haziran’da

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemiz kurulduğundan beri devam eden yol çilemiz nihayet son buluyor. Cemilbey-Ortaköy arası yolu, güzergâh değişikliği ile birlikte 4 Haziran 2021 günü ihale ediliyor “ dedi.

“İlçemizin kuruluşundan beri Cemilbey-Ortaköy arası yolumuz bizim için büyük bir engeldi” diyen İsbir, açıklamasında şu bilgileri verdi:

“İlçemiz insanı il merkezine ulaşmakta zorluk yaşıyor, ilçemize gelen ziyaretçiler yolumuzun virajlarını ve darlığını dile getiriyorlardı. Çok şükür yol çilemiz sona eriyor. Bu süreç içerisinde bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na, Ak Parti MKYK üyemiz ve Çorum Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan’a, Ak Parti milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’ya, Ak Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı’ya ilçemin her bir bireyi adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” (Haber Merkezi)

