Bölge Müdürü Oflu’dan İsbir’e ziyaret

Bölge Müdürü Oflu, Başkan İsbir’i makamında ziyaret ederek Ortaköy ilçesi ve bağlı köylerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyetlerini belirten İsbir, Bölge Müdürü Halil Oflu ve İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

