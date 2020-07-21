Belediye başkan eşleri Ortaköy’de ağırlandı

Ortaköy’ün tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde gören Belediye Başkanı eşlerine rehberliği ise Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yaptı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yaptığı açıklamada; “Hanımefendilerin yapmış olduğu ziyaret bizleri çok memnun etmiştir. Hanımefendilere ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdirdik, onların hoş vakit geçirmeleri için elimizden gelen çaba ve gayreti gösterdik. İnşallah ev sahipliğimizden memnun kalmışlardır. Bütün Çorum halkını İlçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye davet ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)