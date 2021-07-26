Bekir Şahin Ortaköy’de

Şahin, Ortaköy Kaymakamı Ömer Faruk Ateş ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ile bir araya gelerek ilçe halkının bayramını kutladı ve ilçede yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı.

En son 1978 yılında Ortaköy ilçesine geldiğini belirten Bekir Şahin, o günden bu yana ilçede köklü değişikliklere şahit olduğunu, gerçekleştirilen hizmetlerle Ortaköy’ün daha yaşanır bir yerleşim birimi haline gelmiş olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

(Haber Merkezi)

