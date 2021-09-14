Başkan’ın makam aracı, yaşlı kadını köyüne kadar bıraktı

Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde ikamet eden 80 yaşındaki teyze, Belediye Binası önüne gelerek ‘Ben yukarı çıkamıyorum, Başkan aşağı insin, O’na söyleyeceklerim var’ deyip Belediye Başkanı Taner İsbir’e haber gönderdi. Başkan da Belediye önüne inerek yaşlı kadının derdini dinledi. Daha sonra da teyzeyi makam arabası ile köyüne gönderdi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Başkan odasından insin söyleyeceklerim var diyen 80 yaşını aşmış eli öpülesi anamızın derdine derman olduk. Her zamanki gibi makam aracımız köyüne kadar bıraktı. Uğurlar olsun anacığım.” (Haber Merkezi)