Başkan İsbir’den Karaca’ya ziyaret

Başkan İsbir geçtiğimiz gün Ankara’ya giderek hemşerimiz Mükremin Karaca ile görüştü. İsbir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı olan Karaca’ya Ortaköy’de yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Konuyla ilgili bilgi veren İsbir, “Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Hemşerimiz Mükremin Karaca’yı ziyaret ederek ilçemizde yapmış olduğumuz hizmet çalışmaları hakkında bilgiler verdik. Önümüzdeki süreç içerisinde ilçemizde yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk ve tecrübelerinden faydalandık. Misafirperverliğinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

