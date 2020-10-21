Başkan İsbir rehberlik etti

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Yönetim Kurulu üyeleri ve cemiyet üyelerini Pazar günü ilçede ağırlayan Başkan İsbir, gazetecilere özellikle ilçenin Hitit medeniyetine başkentlik yapan dini merkezi Şapinuva ören yeri ve İncesu Kanyonu hakkında verdiği bilgiler takdir gördü. Çorumlu basın mensuplarını ve ailelerini ilçenin girişinde karşıladıktan sonra Cemal Boyacı Parkı’nda misafir eden, daha sonra ise Şapinuva ören yeri ile İncesu Kanyonu’nu bizzat gezdiren Başkan İsbir, 7 bin yıllık tarihi geçmişe ilişkin verdiği bilgilerle arkeologlara bile taş çıkardı.

Hititlerin önemli idari ve dini merkezlerinden olan Şapinuva ve İncesu Kanyonu hakkında arkeolog ve turist rehberleri kadar bilgisini konuşturan ve ilçesini bizzat kendisi gazetecilere tanıtarak onlardan da Ortaköy’ün dünyaya tanıtılması için daha fazla destek isteyen Başkan İsbir, “Ortaköy, Çorum’un vitrini olan bir ilçedir. Biz 60 yıllık bir ilçeyiz ama burada 7 bin yıllık bir tarih yatıyor. Bunları irdelememiz ve konuşmamız lazım. 1990 yılından beri Şapinuva’da yapılan kazılarda 9 kilometrekarelik şehrin sadece yüzde 1’i ortaya çıkarılmış durumda. Tarihi İpek Yolu’nun da geçtiği bu vadi boşuna seçilmemiştir. Bugün bizim için Mekke ve Kudüs ne ise, Şapinuva da Hititler için aynıdır. Hititler buraya gelerek arınıp hacı oluyorlardı. Ayrıca buradaki alışveriş merkezi dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Bu bölgede yapılan binalarda kullanılan mimari teknikler ise dönemin en iyisiydi. Bugün bile 7 bin yıllık kerpiçlere dokunabilmek için Almanya ve Japonya’dan çok fazla turist gelmektedir. Günümüz teknolojisinde bile yapılacak tuğlaların 7 bin yıl bozulmadan kalması imkansızdır. Bizim bunları dünyaya duyurmamız gerekiyor.” dedi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in ilçedeki çalışmalar başta olmak üzere ilçenin tarihine bu kadar hakim olması ve gazetecileri bizzat bilgilendirerek sordukları sorulara da cevap vermesi hem hayret uyandırdı hem de takdir topladı. Basın mensupları gezi sonunda Başkan İsbir’e verdiği bilgiler için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)