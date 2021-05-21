Başkan Ahmet Gelgör oğlunu askere uğurladı

Başkan Ahmet Gelgör, oğlu Yunus Emre Gelgör'ü vatani görevini yapmak üzere Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'na yolcu etti. Ahmet Gelgör, “Oğlum Emre Gelgör'ü vatani görevini yapmak üzere uğurladık. Allah hayırlı uğurlu eylesin” dedi.

(Haber Merkezi)

