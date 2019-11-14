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Başıaçık’tan Başkan Taner İsbir’e pul jesti

Çorum PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e güzel bir jest yaptı.

Başıaçık’tan Başkan Taner İsbir’e pul jesti

Çorum PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e güzel bir jest yaptı.

14 Kasım 2019 Perşembe 19:57
Başıaçık’tan Başkan Taner İsbir’e pul jesti

PTT Başmüdürü Başıaçık, Ortaköy Belediye Başkanı İsbir’in fotoğrafının bulunduğu bir posta pulu hazırlattırarak kendisine güzel bir hediye vermiş oldu.

Uzun yıllar süren dostluklarının ve yapmış olduğu gayretli ve fedakar çalışmalarından dolayı Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e bir sürpriz yapmak istediğini belirten Başmüdür Başıaçık, “2019 yılı pullarımızın üzerine Taner İsbir’in fotoğrafını ekleyerek kendisine bir jestte bulunduk” dedi.

Ortaköy Belediye Başkanı İsbir ise PTT Başmüdürü Başıaçık’a teşekkür ederek yapılan bu sürpriz karşısında mutlu olduğunu vurguladı.

(Bülent USLU)

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